Europee 2024, Antonio De Caro arriva in Calabria: le tappe | INFO

Entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni

europee e il gruppo del Pd in Calabria prosegue con il suo impegno a

sostegno dei candidati dem sul territorio. Per la giornata di domani doppio appuntamento per il sindaco di Bari e candidato al Parlamento Europeo Antonio De Caro nell’area nord della Calabria. In mattinata, alle ore 11.30, è fissato l’incontro alla biblioteca

civica di Quattromiglia a Rende, sita in piazza Santo Sergio per un primo incontro con dirigenti, elettori e cittadini.

Nel pomeriggio, invece, l’iniziativa elettorale avrà luogo al Centro

d’eccellenza di Corigliano-Rossano, alla presenza del segretario di

circolo Franco Madeo, del vicepresidente del Consiglio regionale Franco Iacucci e del capogruppo dem a palazzo Campanella Mimmo Bevacqua. Prima del trasferimento a Corigliano, Antonio De Caro si fermerà anche ad Acri per un confronto con gli amministratori locali.

