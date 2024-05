Europee 2024, continua il tour di Marti (Lega): incontro a Cosenza, poi verso Schiavonea

StrettoWeb

Tour elettorale in Calabria, dopo le tappe di ieri (giovedì 16) a Lamezia Terme, Taurianova e Pietragrande, Roberto Marti, presidente della commissione cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica del Senato della Repubblica e candidato al Parlamento Europeo nella Circoscrizione Italia Meridionale, sarà oggi a Corigliano-Rossano.

Dopo la conferenza stampa in corso a Cosenza con il consigliere regionale della Lega Katya Gentile e con il Sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, alle 13,30 Marti si confronterà con i balneari, nel borgo marinaro di Schiavonea. Ospiti del ristorante Cannone all’incontro parteciperanno, tra gli altri, anche il consigliere regionale Pietro Molinaro e la candidata sindaco di Corigliano-Rossano, Pasqualina Straface.

Alle ore 15 ci si sposterà all’Hotel San Luca, sulla SS 106, nell’area urbana di Rossano, per l’incontro con i candidati consiglieri comunali della Lega. Il Presidente Marti passerà anche dall’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Majorana per complimentarsi di persona con il dirigente scolastico Saverio Madera, con gli studenti ed i docenti per il prestigioso riconoscimento nazionale ottenuto: primo classificato del Diploma D’argento Pandolea 2024, per i migliori extravergine prodotti dagli istituti agrari d’Italia.

