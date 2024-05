Europee 2024, continua il tour elettorale di Filippo Mancuso in Calabria

StrettoWeb

Prosegue il tour elettorale dei candidati in vista delle Europee del prossimo 8 e 9 giugno. Martedì 28 Maggio, ore 17,30 presso “Hotel BV President (Quattromiglia di Rende, Via Alessandro Volta, 47/49)” ci sarà un incontro con il candidato della Lega Salvini Premier al Parlamento Europeo, il Presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso.

“Le scelte Europee dei prossimi anni – commenta il Consigliere Regionale Pietro Molinaro – saranno essenziali e hanno bisogno di esperienza e contributo autorevole per dire no ad un dirigismo esasperato, al cibo spazzatura, alla concorrenza sleale ad agricoltori e pescatori, bensì accorciare distanze con i territori e le comunità, ridurre disuguaglianze e sperequazioni, favorire le imprese, farle crescere, garantire innovazione e formazione, per nuovi posti di lavoro”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.