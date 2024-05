Europee, comizio di Cateno De Luca a Lamezia Terme

StrettoWeb

“Ultima tappa prima di tornare in Sicilia a Lamezia Terme con un comizio che ha visto una partecipazione entusiasta e coinvolgente. Grazie a Massimo Cristiano e a tutti coloro che rappresentano Sud chiama Nord e il nostro progetto di Libertà“, è quanto afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà. “Ho visto una bella piazza attenta, ricettiva, che ha colto appieno il significato del nostro impegno.

Abbiamo sottolineato l’importanza di andare a votare e la responsabilità di ognuno di noi nel determinare un cambiamento”, rimarca De Luca.

“In un contesto in cui l’astensione favorisce il mantenimento dello status quo, votare diventa un atto di ribellione e di speranza. Vogliamo essere la reazione a un’Europa che mette a rischio il sistema Italia. È fondamentale che tutti comprendano l’importanza del loro voto per non favorire il sistema attuale“, conclude De Luca.

