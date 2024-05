Europee, Cateno De Luca nel cosentino: “stiamo lavorando per un’Europa che non sia liberticida”

StrettoWeb

“Bellissimo incontro a Montalto, comune della provincia di Cosenza, presso l’Agriturismo Villa Santa Caterina con la nostra candidata Severina Sena. Un grande ringraziamento a Alessandro Basile per aver curato l’organizzazione di questo incontro . Saverina e Alessandro sono persone con cui mi lega un rapporto di profonda stima e amicizia. Abbiamo iniziato insieme un percorso per far crescere la Fenapi e oggi ci troviamo a percorrere insieme un altro tratto di strada per un nuovo impegno: portare il nostro progetto di Libertà in Europa”, è quanto afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà.

“L’Europa ha bisogno di ascoltare le voci di chi, come noi, crede in un futuro dove l’Italia possa esprimere pienamente la sua sovranità, autonomia, e identità. Stiamo lavorando per un’Europa che non sia liberticida, ma che rispetti e valorizzi le peculiarità di ogni Stato membro. Abbiamo discusso delle sfide che ci attendono e dell’importanza di mobilitarsi per far sentire la nostra voce. Ogni incontro, come quello di oggi, rappresenta l’opportunità di far crescere il nostro progetto e farlo conoscere”, conclude De Luca.

