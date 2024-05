Europee: Cateno De Luca in campagna elettorale tra Puglia, Basilicata e Calabria

StrettoWeb

Ultime tappe del tour delle Regioni del Camper della Libertà di Cateno De Luca. Partito il 13 maggio da Fiumedinisi in provincia di Messina, dalla Puglia approderà in Basilicata e Calabria dopo aver toccato Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Campania e Molise. Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà dalle 9.30 a Ceglie Messapica visiterà alcune aziende locali. Alle 11.30 appuntamento a Castellaneta per un incontro organizzato al residence Bluserena. Alle 12.30 a Scanzano Jonico visiterà l’azienda agricola Corvaglia in via S.S. 106, 90/A. È previsto intorno alle 13.30 l’arrivo a Senise per un incontro presso bar la Piazzetta. A seguire visiterà alcune aziende e alle 18.30 si terrà il comizio in Viale Alcide De Gasperi. La giornata si concluderà alle 21 a Praia a Mare dove è in programma un incontro all’Hotel Ristorante Le Arcate.

De Luca in Calabria

Un’intera giornata in Calabria vedrà impegnato martedì 21 maggio il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca a bordo del camper della Libertà. Ultima tappa del tour delle Regioni prima del rientro in Sicilia previsto per mercoledì 22 maggio. Un viaggio lungo la Penisola cominciato lo scorso 13 maggio che ha visto toccare Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Campania, Molise, Puglia e Basilicata. Martedì alle 10 è in programma a Diamante un incontro presso l’Hotel Ferretti, alle 13 si sposteranno a Falerna e alle 16 a Zungri (Vibo Valentia) si terrà un incontro con stampa e sostenitori presso sala consiliare. A conclusione della serata alle 18,30 Comizio a Lamezia Terme.

