Europee: la Cassazione esclude le liste di Rizzo al Sud, Santoro nel Nord Ovest e Forza Nuova al Centro

Le liste Democrazia Sovrana Popolare (Rizzo e Toscano) per il Sud e di Pace Terra Dignità (Santoro) per il Nord Ovest non saranno sulle schede elettorali per le europee nelle suddette circoscrizioni per le elezioni europee. Anche la lista di Forza Nuova per il Centro non comparirà sulle schede di Lazio, Toscana, Umbria e Marche.

Sono stati rigettati dunque i ricorsi del partito di Marco Rizzo e Francesco Toscano, quello presentato da Michele Santoro. E dichiarato “inammissibile” il ricorso di Forza Nuova per la circoscrizione Centro.

