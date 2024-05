Europee, l’appello di De Luca ai militanti e dirigenti di Democrazia Sovrana e popolare: “votate per noi”

StrettoWeb

Tradizionale diretta social per Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà, in tour in Puglia in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. “Ho grande amarezza per come è andata la trattativa con Democrazia Sovrana e Popolare. Ho saputo che Rizzo e Toscano invitano a non votare a nessuno”, evidenzia De Luca.

“Faccio appello ai militanti e dirigenti di votare per noi, siamo l’unica lista anti sistema. Durante la campagna elettorale ho incontrato vari esponenti di Dsp e non erano soddisfatti dei dirigenti nazionali”, rimarca De Luca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.