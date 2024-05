Europee, Alternativa Popolare di Bandecchi c’è anche nelle Isole con due candidati di Messina

StrettoWeb

Alternativa Popolare ci sarà, alle elezioni Europee, oltre che nella circoscrizione Sud dove era stata già ammessa, anche nella circoscrizione Centro e, da quanto si apprende, anche nella circoscrizione Isole. E in Sicilia e in Sardegna in corsa per il partito di Stefano Bandecchi ci sono anche due candidati messinesi Massimo Romagnoli e Valentina Valenti.

Ieri, l’ufficio elettorale nazionale presso la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Alternativa Popolare ed avevo ammesso la lista a partecipare alle elezioni europee nella circoscrizione Centro. Al Sud, tra i candidati, anche il reggino Massimo Ripepi, consigliere comunale e leader di Rivoluzione Rheggio.

