Estate in leggerezza con “Puoi dirlo forte”, il nuovo appuntamento “social” di Micilab

“Puoi Dirlo Forte” è un nuovo format senza precedenti che mescola abilmente varietà e informazione in una miscela esplosiva di divertimento e intrattenimento. Ogni sabato a partire dal 13 luglio 2024, il pubblico sarà trasportato in un vortice di emozioni con interviste esclusive, gag comiche e straordinarie performance artistiche.

Per otto sabati estivi consecutivi, “Puoi Dirlo Forte” offrirà un’esperienza imperdibile, riempiendo le serate di chi lo seguirà con risate e sorprese.

Ogni episodio sarà un evento unico, arricchito dalla presenza di ospiti speciali e da esibizioni spettacolari che ti lasceranno a bocca aperta.

È un progetto realizzato dai giovanissimi Lorenzo Scorza e Federica Ruffo, da un’idea di Lorenzo Scorza.

La parola chiave sarà leggerezza con la quale si affronteranno argomenti, dalla medicina alla prevenzione delle violenza di genere, passando per la raccolta differenziata, in dei mini talk di cinque minuti ciascuno su argomenti ed importanti con ospiti d’eccellenza e di ogni tipologia: saranno presenti medici, avvocati, dj, tatuatori e altri professionisti per dialogare con il nostro pubblico e rispondere alle domande sul tema.

Non perderti questa avventura eccezionale! Potrai seguire ogni puntata, che durerà 30 minuti circa, in streaming su YouTube e su tutti nostri profili social – da fb a tik tok passando per instagram – godendo della possibilità di rivedere ogni momento emozionante quando vuoi. Inoltre, i canali social terranno aggiornati su tutte le novità e i dietro le quinte del programma.

“Vivrete un’estate indimenticabile con “Puoi Dirlo Forte” – afferma l’ideatore del programma Lorenzo Scorza – Non solo ti faremo divertire, ma ti coinvolgeremo in un viaggio straordinario attraverso il mondo dello spettacolo, con contenuti esclusivi e momenti di pura magia. Ricorda di segnare sul calendario l’appuntamento con “Puoi Dirlo Forte” e di restare connesso sui nostri social per non perdere neanche un secondo di questa fantastica avventura”.

I vari canali social sono già stati attivati, preparatevi per otto episodi esilaranti che faranno brillare le tue giornate estive! “Puoi Dirlo Forte” promette di essere il tuo appuntamento settimanale imperdibile, regalandoti risate e sorprese in ogni momento.

