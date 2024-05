StrettoWeb

Buone notizie per i cittadini di Messina. Poco fa, in consiglio comunale, è avvenuta l’approvazione, con 26 voti favorevoli e un astenuto, dell’esenzione e riduzione della Tari. A disposizione, come ha illustrato l’assessore Roberto Cicala, circa 650 mila euro.

I primi 500 in graduatoria usufruiranno di un’esenzione totale del tributo. Dopo i 500, fino alla millesima, pagheranno solo una delle tre rate. E, dalla 1001 fino all’esaurimento dei fondi, si avrà una rata di sconto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.