Esce “Geloso Gelosa”, il primo singolo della calabrese Desyrè finalista di “The Voice Kids”

L’attesa è finita: da ieri possiamo finalmente ascoltare “Geloso Gelosa”, il primo singolo di Desirè. Grande emozione e la consapevolezza di aver lanciato un brano di grande impatto per Desirée Malizia, la giovanissima artista di Montalto Uffugo, conosciuta da oggi come Desyrè. Superfinalista dell’ultima edizione di “The Voice Kids”, il seguitissimo programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, Desyrè compie un passo importante nella sua crescita artistica.

Nel debutto, tutto il suo carattere vivace, il suo temperamento deciso e la sua bellissima voce che ha incantato Loredana Bertè e il pubblico televisivo nazionale. Con la sua personalità frizzante e piena di vita, Desyrè risponde con la sua musica a chi, in passato, ha tentato di sminuirla, dimostrando grande maturità e una grande voglia di crescere nel mondo delle sette note. Il singolo vede la direzione artistica di Matteo Tateo, che ha anche contribuito come compositore insieme a Clelia Scalzo. Gli autori del brano sono Francesco Giacchin e Francesca Maria Olia.

Il singolo è disponibile su tutti i digital store e su TikTok. Desyrè invita i giovani a divertirsi e a unirsi a lei nei prossimi appuntamenti estivi che la vedranno impegnata in diverse performance dal vivo: venerdì 24 maggio a Paola, con Amaryus, in un evento organizzato dal presidente Amedeo Di Tillo ; sabato 25 maggio, apertura del concerto di Bianca Atzei a Santa Rita di Montalto Scalo; il 9 ed il 10 giugno all’Auditorium “A. Guarasci” di Cosenza con i concerti organizzati dalla sua stessa scuola di musica, l’Associazione Musicale Cantica presso la quale studia non solo canto con la Vocal Coach Francesca Olia ma anche Pianoforte Moderno con il Maestro William Preite.

Per ulteriori aggiornamenti sugli eventi, è possibile seguire Desire sulle sue pagine Instagram e Facebook.

