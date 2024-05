L’Erodoto di Corigliano-Rossano partecipa alla prima Giornata mondiale dei bambini

StrettoWeb

Il 25 e 26 maggio Roma è stata il cuore pulsante della prima Giornata Mondiale dei Bambini, un evento promosso da Papa Francesco che ha coinvolto migliaia di bambini e adulti provenienti da tutto il mondo in un’esperienza unica e indimenticabile. Attraverso due location prestigiose come lo Stadio Olimpico e la Piazza San Pietro, l’evento ha offerto un’opportunità senza precedenti per rappresentare il valore e la gioia di essere bambini. Tra i partecipanti, alunni e docenti dell’Istituto Comprensivo Erodoto di Corigliano Rossano.

L’evento ha avuto un impatto profondo su tutti i partecipanti. Ha rafforzato l’importanza di promuovere la cooperazione per garantire che ogni bambino possa crescere in un ambiente sicuro, amorevole e inclusivo. La partecipazione dell’Istituto Comprensivo Erodoto di Corigliano Rossano ha testimoniato l’impegno della scuola nel promuovere i valori della convivenza civile.

Un’occasione che rappresenta un faro di speranza e un richiamo all’azione per tutti. L’evento è stato non solo una festa, ma un potente strumento di sensibilizzazione e un momento di riflessione collettiva sulla necessità di proteggere e valorizzare l’infanzia di tutto il mondo.

Appuntamento a Roma il Settembre del 2026 per la Seconda Giornata Mondiale dei Bambini.

