Emergenza idrica, Durigon e Germanà (Lega): “pronti oltre 91 milioni per la Sicilia grazie a Salvini”

“Pronti oltre 91 milioni di euro per contrastare l’emergenza idrica in Sicilia. Le risorse sono previste dal Piano nazionale per gli interventi nel settore idrico (PNIISSI), voluto dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nell’ambito delle riforme del PNRR“. Così il senatore della Lega e coordinatore del partito in Sicilia Claudio Durigon. “Risorse fondamentali che serviranno a realizzare nuove opere e progettazioni, rispondendo direttamente al fabbisogno del territorio. Grazie a Salvini uno sforzo senza precedenti per l’idrico, fatti concreti e opere dopo anni di chiacchiere”, conclude Durigon.

La soddisfazione di Germanà

“Grazie al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che oggi ha presentato alla Cabina di regia dell’idrico un primo stralcio di programmazione, il nostro Paese avrà a disposizione oltre 900 milioni di euro per interventi nel settore idrico. È la prima volta per l’Italia. Queste risorse, che faranno arrivare 91,975 milioni di euro in Sicilia e 55,450 milioni in Sardegna, sono fondamentali per interventi destinati ad accumulo, trasporto e distribuzione primaria e secondaria della risorsa idrica. Una buona notizia per le nostre Isole e per i nostri agricoltori e allevatori. Avanti così, con serietà e concretezza per il bene di tutti i territori”. Lo dichiara il senatore della Lega Nino Germanà, segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama e candidato alle prossime elezioni europee per la circoscrizione Isole.

