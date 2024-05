Elly Schlein arriva in Calabria: domani incontro a Corigliano-Rossano

StrettoWeb

Non solo Reggio Calabria: il segretario nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, percorrerà domani, 27 maggio, la Calabria in lungo e in largo. L’appuntamento, parte del suo tour elettorale per le Elezioni Europee, vedrà “il numero uno” dei Dem impegnata in diversi incontri. La sera, infatti, sarà nella città reggina per un pubblico comizio, ma le iniziative inizieranno già al mattino.

La Schlein sarà a Lamezia Terme, alle ore 11:00, per incontrare don Giacomo Panizza e la sua comunità “Progetto Sud”. Alle 15:30, invece, presiederà un incontro a Corigliano-Rossano, al cinema teatro San Marco dell’area urbana rossanese. Con lei, interverranno altri eurocandidati: Lucia Annunziata, Capolista al Sud, Jasmine Cristallo e Luigi Tassone.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.