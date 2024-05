L’ex forzista Elio Vito vira a Sinistra: “alle europee voto Ilaria Salis”

StrettoWeb

Una vita nel Centrodestra ed in Forza Italia, Elio Vito, già parlamentare dal 1992 al 2022, vira a Sinistra. In un’intervista al Manifesto afferma: “volevo annunciarlo più avanti. Non per nascondermi, ma per il timore sia controproducente, venendo io dalla destra. Ho deciso di sostenere Ilaria Salis e anche dove non è possibile dare la preferenza alla candidata bisogna crociare la lista Avs affinché superi il quorum nazionale del 4%”, rimarca Vito.

Prima di Forza Italia, Elio Vito, aveva militato nel Partito radicale transnazionale, dopo ha preso la tessera dei Radicali italiani.

