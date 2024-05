Elezioni europee, sorteggiati scrutatori effettivi e supplenti per il Comune di Reggio Calabria

StrettoWeb

Sono 798 gli scrutatori titolari nominati nella giornata di ieri, mediante sorteggio, dalla commissione elettorale comunale presieduta dal Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, per le prossime elezioni dei membri del Parlamento Europeo. Nel corso della seduta di ieri, alla presenza dei consiglieri Mario Cardia, Massimiliano Merenda e Saverio Anghelone, quali componenti effettivi della commissione e con l’assistenza del segretario generale Antonia Criaco, la commissione ha deciso all’unanimità di procedere alla nomina tramite criterio del sorteggio tra coloro che, iscritti all’Albo degli scrutatori, hanno manifestato la disponibilità all’esercizio di tale funzione, entro i termini di cui all’avviso dell’11 aprile 2024, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.

Sono in totale 19.429 i nominativi degli iscritti all’albo degli scrutatori. Di questi, 810 hanno reso la disponibilità nei termini previsti. In dodici risultano già nominati presidenti dalla Corte d’Appello e sono quindi stati decurtati dal numero degli scrutatori disponibili. Sono quindi 798 gli scrutatori effettivi disponibili. Il sorteggio è stato effettuato tramite programma informatico ed è stato predisposto, sempre mediante sorteggio, anche un elenco di scrutatori supplenti nel numero di 798. Come da circolare prefettizia, inoltre, è stato disposto un elenco aggiuntivo di 209 nominativi di elettori disponibili alla sostituzione di scrutatori, sebbene non iscritti all’albo.

I nominativi degli scrutatori effettivi, supplenti e non iscritti all’albo potranno essere consultati, unitamente all’ubicazione delle sezioni elettorali, sul sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria, all’indirizzo www.reggiocal.it. Rimane ferma, ovviamente, la notifica dell’avvenuta nomina ai singoli scrutatori designati, non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, per mezzo di messo notificatore.

