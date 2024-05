Elezioni europee, il sondaggio circoscrizione per circoscrizione svela numeri clamorosi al Sud e sulle Isole

StrettoWeb

I vari partiti di maggioranza ed opposizione sono in piena campagna elettorale in vista delle imminenti elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. L’ultimo sondaggio Bidimedia è estremamente interessante perchè suddivide i vari dati delle liste circoscrizione per circoscrizione svelando dei numeri clamorosi al Sud e sulle Isole.

In Sicilia e Sardegna è boom per il M5S e Libertà di De Luca

Secondo il sondaggio Bidimedia per Sicilia e Sardegna, il Movimento 5 Stelle è il primo partito con il 23,4%, a seguire Fratelli d’Italia con il 22,7%, il Partito Democratico con il 15,1%, Libertà di Cateno De Luca con l’11,8%, Forza Italia con il 10,6%, la Lega con il 5%.

Al Sud il Movimento 5 Stelle è nettamente il primo partito

Secondo il sondaggio Bidimedia per la circoscrizione Sud, il Movimento 5 Stelle è il primo partito con il 27,7%, a seguire Fratelli d’Italia con il 23,2%, il Partito Democratico con il 18,7%, Forza Italia con l’11,2%, la Lega con il 5,4%.

Al Centro Fratelli d’Italia sfiora il 30%

Secondo il sondaggio Bidimedia per la circoscrizione Centro, Fratelli d’Italia è il primo partito con il 29,4%, a seguire il Partito Democratico con il 24,2%, il Movimento 5 Stelle con il 13,6%, Forza Italia con il 6,8%, la Lega con il 6,5%.

Nel Nord Est Forza Italia supera il M5S

Secondo il sondaggio Bidimedia per la circoscrizione Nord Est, Fratelli d’Italia è il primo partito con il 28,9%, a seguire il Partito Democratico con il 22,6%, la Lega con il 12,4%. Poi abbiamo Forza Italia con l’8,8% ed il Movimento 5 Stelle con l’8,7%.

I dati del sondaggio nel Nord Ovest

Secondo il sondaggio Bidimedia per la circoscrizione Nord Ovest, Fratelli d’Italia è il primo partito con il 28%, a seguire il Partito Democratico con il 22%, la Lega con il 12,9%. Poi abbiamo il Movimento 5 Stelle con il 9,5% e Forza Italia con l’7,7%.

