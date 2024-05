Elezioni Europee, a Messina trasferite alcune sezioni elettorali

StrettoWeb

In occasione delle Elezioni Europee 2024, in programma sabato 8 e domenica 9 giugno, il dipartimento Affari Generali servizio Elettorale del comune di Messina rende noto il trasferimento di alcune sezioni elettorali, a causa della ristrutturazione di plessi scolastici cittadini.

Le sezioni elettorali n. 47 – 48 – 49 – 50 – 248 sono state trasferite dalla scuola elementare di Santa Lucia sopra Contesse alla scuola primaria “G. Catalfamo” in via Cosimo Cristina a Santa Lucia sopra Contesse; le sezioni elettorali n. 111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 – 117 – 118 dal plesso scolastico “Galatti” al plesso scolastico “Mazzini-Gallo” in via Natoli n. 81; e le sezioni elettorali n. 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80 dalla scuola media “Pirandello” alla scuola media “A. Manzoni” in via Ghibellina n. 211.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.