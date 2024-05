Elezioni europee, lunedì Chinnici incontra amministratori e simpatizzanti di Forza Italia

StrettoWeb

Organizzato dal coordinamento regionale del partito, si svolgerà lunedì 27 maggio alle ore 19 presso Villa Malfitano a Palermo, l’incontro di Caterina Chinnici con gli amministratori locali e i sostenitori di Forza Italia in Sicilia.

La candidata capolista degli azzurri presenterà il lavoro svolto all’interno del Parlamento Europeo per le politiche di coesione e di sviluppo locale ed illustrerà il programma per il prossimo quinquennio. A coordinare i lavori sarà Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia.

