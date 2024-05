Elezioni Europee, il ministro Lollobrigida in Calabria per Denis Nesci

StrettoWeb

Venerdì 10 maggio ore 17:00 presso l’hotel Marechiaro di Gizzeria, in occasione del lancio ufficiale della campagna elettorale dell’eurodeputato On. Denis Nesci, sarà presente il Ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste On. Francesco Lollobrigida, in difesa di agricoltori e pescatori, per illustrare i risultati del Governo italiano in Europa, su temi centrali per un comparto strategico del Paese.

Interverrà il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, il Sottosegretario agli Interni On. Wanda Ferro.

