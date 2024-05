Elezioni Europee: bagno di folla per Conte alla fiera di Catania

StrettoWeb

Bagno di folla per il leader del M5S Giuseppe Conte oggi a Catania per il tour elettorale in vista del voto europeo. Dopo un breve punto stampa, l’ex premier ha fatto un giro all’interno del mercato della Fiera del capoluogo etneo ricevendo applausi e richieste di selfie. Diverse persone in particolare chiedevano a gran voce a Conte di “difendere la Sicilia” e di “abbassare le tasse”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.