Elezioni comunali, i NOMI dei candidati nei 10 comuni al voto in provincia di Messina

Consegnate le liste con i candidati per le elezioni comunali che si svolgeranno il prossimo 8 e 9 giugno in concomitanza con le Europee. Nell’Area Metropolitana di Messina sono 10 i comuni chiamati al voto per eleggere il primo cittadino e l’intero consiglio comunale. A Rometta è sfida tra Melania Messina e Nino Cirino. A Spadafora i candidati sindaco sono Tania Venuto, primo cittadino uscente, Lillo Pistone e Pinuccio Nomefermo. A Brolo si sfidano l’uscente Giuseppe Laccoto e Maria Vittoria Cipriano. A Falcone è sfida tra Pasquale Bucolo e Carmelo Paratore. A Condrò sono due i candidati sindaco: Giuseppe Catanese e Nancy Grimaldi.

A Forza d’Agrò è sfida a tre tra il sindaco uscente Bruno Miliadò, Melina Gentile e Giuseppe Manoli. Anche a Leni tre candidati alla carica di primo cittadino: Claudio Rugolo, Ireneo Giardinello e Sergio Russo. A Longi è sfida tra Antonino Fabio e Calogero Lazzara. A Mandanici si sfidano Giuseppe Brigulio, Armando Carpo e Giulio Amati. A Oliveri i candidati l’uscente Francesco Iarrera e Michele Pino

