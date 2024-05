StrettoWeb

Oggi, 12 maggio 2024, è la Festa della Mamma, il giorno in cui in Italia si celebra la figura materna e la maternità. Inizialmente veniva festeggiata la ricorrenza l’8 maggio, si è poi deciso di rendere “mobile” la data e fissarla in un giorno festivo, spostandola alla seconda domenica di Maggio.

Per rendere omaggio a questa giornata significativa, Google ha pubblicato in homepage un dolcissimo Doodle che cattura perfettamente l’essenza della maternità.

