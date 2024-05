Docente nudista a “Che tempo che fa”, scoppia il caso: era assente da scuola per malattia

StrettoWeb

Un caso “simpatico” che però potrebbe diventare giudiziario: il signore Jean Pascal Marcacci è stato ospite al seguitissimo programma “Che tempo che fa” di Fabio Fazio. Una comparsa peculiare daro che l’uomo si è presentato con solo un telo a coprire le parti intime. Ma c’è una ragione per questo suo “outfit”: Marcacci è infatti presidente regionale dell’Associazione naturisti dell’Emilia Romagna e, dopo l’intermezzo della Luciana Litizzetto che parlava di naturismo, l’uomo è intervenuto per supportare la causa.

Tutto bene, direte voi, ma Marcacci è naturista per passione e docente di diritto per professione: l’uomo insegna diritto all’Istituto Luxemburg di Bologna e, caso strano, era in congedo per malattia quando si è presentato “mezzo ignudo” da Fazio. Marcacci potrebbe ora essere nei guai: non perché nudista – ovviamente – ma per essere da tutt’altra parte mentre alla scuola aveva comunicato di essere infortunato da gennaio. Il dirigente scolastico ha così commentato l’episodio: “ho provato stupore davanti a un’esibizione come quella a cui ho assistito in tv di un docente assente per infortunio”.

La questione è giunta sul tavolo dell’Ufficio scolastico provinciale, che avvierà un accertamento “valutando ogni possibile aspetto”, ma Marcacci si dice tranquillo. “Da Fazio sono andato domenica sera e la sera della domenica, così come quando sono a scuola, posso fare quello che mi pare – ha detto il docente – perché quello è il mio tempo libero. Se qualcuno rosica o è invidioso del fatto che io abbia avuto tanti ascolti, non è un problema mio. Non mi risulta io debba chiedere l’autorizzazione della scuola per partecipare a una trasmissione tv nel mio tempo libero”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.