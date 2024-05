Divini Itinerari: il Press Tour alla scoperta delle eccellenze della Sila

StrettoWeb

Divini Itinerari: degustazioni e non solo, bellezza, storia, natura, paesaggio, vino e buon cibo di Calabria. Il progetto turistico, promosso dall’omonima start up, ospiterà lunedì 27 maggio la seconda tappa di un press tour con giornalisti da tutta Italia e digital creator alla scoperta dei luoghi e delle eccellenze di Calabria. L’iniziativa, finanziata dal Feasr, promuove itinerari e percorsi esperienziali che raccontano in maniera esauriente l’eterogeneità paesaggistica, territoriale e artistica della nostra terra.

Il press tour prevede diverse “soste”, accuratamente scelte con i partner dell’iniziativa: “Piano B”, società che realizza idee di forte impatto mediatico e turistico; “La casa nella prateria”, un B&B che sorge a Croce di Magara nel cuore della Sila, il Parco d’Arte “Alt Art”, una residenza nata dall’idea di voler dar vita ad un luogo in cui ricettività ed ospitalità si fondono con l’arte e che sorge nel verde, a pochi metri dall’Università della Calabria (Rende).

Il progetto ha il sostegno del Gal Sila a valere su risorse FEASR – PSR Calabria 2014-2020 Mis. 19 Intervento 16.3.3 ed ha come obiettivo generale la messa in rete, in modo integrato e sostenibile, di tutte le risorse territoriali (ambiente, paesaggio, cultura ed enogastronomia) attraverso la modernizzazione dei servizi alle imprese, alle popolazioni ed ai turisti.

Le tappe

Partenza da Cosenza, arrivo all’Azienda Archeoenologica Acroneo (Acri) per una visita e degustazione presso Cantina “Acroneo – Produzione di nicchia di vini in anfora”. A seguire il gruppo si sposterà in Sila dove visiterà il Parco del Cupone, Museo Naturalistico e Giardino geologico con sosta presso “La Tavernetta” di Pietro Lecce, il Consorzio di Tutela Patata della Sila IGP (Camigliatello Silano).

A San Giovanni in Fiore, immancabili la visita all’Abbazia Florense di San Giovanni in Fiore ed il Laboratorio d’arte orafa Spadafora. Sempre qui, parteciperanno ad un laboratorio di preparazione della pitta ‘mpigliata presso Dulcis in Fiore.

Lo show cooking

Infine, un’ultima attività laboratoriale, questa volta di food experience e show cooking, presso la Maccaroni Chef Academy di Cosenza. Sarà un percorso sicuramente interessante per i giornalisti coinvolti: Riccardo Lagorio, giornalista di lungo corso per i Viaggi del Gusto, Sapori & Piaceri, Affari di gola, Degusta, Eat Parade; Tiziano Argazzi che collabora con importanti riviste di settore tra cui Italia a Tavola, Latitudes Travel Magazine e Viaggiatori del Gusto.

Laura Maragliano, Direttore Responsabile di Sale&Pepe dal 2008, si occupa di cibo, sempre per il mondo dell’editoria, dal 1991. Ha diretto e anche progettato, nel corso degli anni, diverse testate mensili di food per editori come Rizzoli e Mondadori. In più, con loro, i seguitissimi digital creator Giuseppe Scuticchio e Aurora Carus, travel blogger e travel content che raccontano viaggi su eosdiscovery.it e sui social.

“Divini Itinerari nasce per promuovere e sostenere percorsi turistici capaci di coniugare arte, cultura e natura alle cantine ed aziende agricole che curano prodotti di eccellenza”, racconta Barbara Perri che è l’amministratrice di Divini Itinerari. L’idea si basa sulla selezione e messa a disposizione di percorsi esperienziali. L’utente può partecipare prenotando pernottamenti, degustazioni, percorsi ed esperienze uniche nel territorio di riferimento alla scoperta dei migliori prodotti eno gastronomici calabresi.

Si possono seguire i canali social Divinitinerari oppure visitare il sito https://divinitinerari.it e scaricare l’App.

