Discarica Mortara, Falduto: “Falcomatà ha il tempo per la palestra, io invece denuncio lo schifo”

“Domenica 26 maggio 2024. E’ passato un mese dalla mia ultima ripresa per far vedere lo schifo di Mortara, che continua ad esistere. L’Amministrazione Comunale non ha inteso fare nulla: la spazzatura cresce e continua ad essere bruciata, colpendo persone con problemi e patologie anche tumorali“. L’imprenditore Giuseppe Falduto torna a parlare della discarica abusiva di Mortara San Gregorio, zona sud di Reggio Calabria.

Lo fa con il suo consueto video domenicale sui social. “Purtroppo il Sindaco ci delizia di iniziative che sono veramente un pugno in faccia. Come fa Falcomatà a pensare di non risolvere questo problema? Andiamo a pensare invece di comprare un banalissimo logo. Il Comune ora diventa commerciante, si compra i loghi delle società fallite e poi le dà in affitto. Affida alla Fenice di rappresentare il calcio a Reggio Calabria, poi gli compra il logo e glielo affitta. Non sappiamo mai se questi lo pagheranno. Da quanto mi risulta non pagano il canone, o comunque pagano un canone ridicolo per lo stadio, un bene pubblico, di tutti noi”, continua l’Architetto chiamando in causa la volontà del Comune di partecipare all’asta del marchio, argomento su cui si è già espresso, fortemente contrariato.

“Il piacere per gli appassionati di calcio non può pesare su tutti. Non possiamo continuare a pagare la Tari più alta d’Italia, per poi avere tutta questa montagna di spazzatura. Faccio video da due anni e mezzo. Mentre il Sindaco per sua fortuna riesce ad andare dalle 12 alle 14 a far palestra quattro volte alla settimana, io purtroppo sono fumantino, come dice lui, e tutte le domeniche, dopo aver portato un fiore a mia madre, vengo a testimoniare questa vergogna, questo schifo assoluto”, conclude.

