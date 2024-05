Dipendente licenziato a Corigliano-Rossano, spuntano ulteriori dettagli: “si è assentato per 20 minuti”

StrettoWeb

Non si placa la protesta dei dipendenti della Tre Emme di Corigliano-Rossano: tra loro, anche Giovanni, lavoratore licenziato ingiustamente – secondo quanto riportato anche dalla Filcams Cgil Calabria. La sua colpa? Quella di essersi iscritto al sindacato. Ma non solo: Giovanni è stato mandato a casa poiché si era allontanato per 20 minuti dal posto di lavoro – con autorizzazione del responsabile – per assistere il figlio con una grave patologia.

Un pretesto, forse, ma Giovanni si trova ora senza lavoro. I colleghi, in segno di solidarietà, continuano ad incrociare le braccia dinanzi alla sede del Conad di contrada Salice e chiedono giustizia. Anche ad Elly Schlein, presente ieri a Co-Ro, i dipendenti hanno fatto sentire la loro voce.

