Diedero fuoco a due auto nella Sibaritide: in manette due pregiudicati

Diedero fuoco a due autovetture a Cassano all’Ionio nell’aprile scorso: arriva oggi la decisione emessa dal GIP di Castrovillari su richiesta della locale Procura per i due responsabili. Trattasi di C. F, di 38 anni, e C. G, di 35 anni, a cui è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

I due, già noti alle forze dell’ordine per precedenti pensali, avrebbero dato fuoco alle due vetture parcheggiate rispettivamente in via San Giusto ed in via Alfonso Rendano, nella frazione di Lauropoli. I Carabinieri hanno preso subito in carico la situazione. Grazie al vaglio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, ai sopralluoghi e ai riscontri, i militari hanno ricostruito la dinamica dei fatti risalendo ai due indiziati.

