Diamante, domani la presentazione del libro dell’eurocandidato M5S Pasquale Tridico

Sarà presentato il prossimo 28 maggio a Diamante il libro “Governare l’economia per non essere governati dai mercati”, scritto da Pasquale Tridico, capolista del M5S nel collegio Sud per le prossime elezioni europee e già presidente dell’Inps. L’evento si terrà all’hotel Aphrodite in piazza Giovanni Paolo II alle 19,30 e vi prenderanno parte il sindaco di Diamante Ernesto Magorno e il giornalista Giuseppe Gallell

