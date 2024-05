Cucciolo investito nel vibonese: salvo grazie ad una guardia zoofila

StrettoWeb

Ancora un’altra triste storia che colpisce i nostri amici a 4 zampe: è quanto accaduto a Sant’Onofrio, in provincia di Vibo Valentia, dove un povero cucciolo è stato investito all’entrata di contrada Vaccarizzo. A raccontare l’episodio è una guardia zoofila, parte dell’Associazione Agriambiente nel vibonese. La persona in questione, Manuel De Luca, ha affidato ai social il racconto di quella terribile scena di cui, suo malgrado, si è ritrovato protagonista.

Manuel ha ritrovato il cucciolo e si è subito prodigato per il soccorso: “ho preso un mio gilet per metterlo sul povero cane – trovato ai bordi della strada – in modo da non fargli prendere freddo. Erano le ore 19:45 circa, subito ho chiamato l’Asp che mi ha passato il medico di turno. Sono venuti tempestivamente sul posto, e dopo un primo checkup del cane, abbiamo chiamato il trasporto medico animale per farlo portare in ambulatorio, tutto è finito alle ore 22:30”.

La chiosa di Manuel: “ricordo che l’omissione di soccorso nei confronti di animali feriti in incidenti stradali rappresenta un illecito amministrativo punito con una sanzione. Fermarsi per dare soccorso è obbligatorio”. E, oltre che obbligatorio, dovrebbe essere anche un atto di umanità.

