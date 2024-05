Il Crotone saluta una stagione deludente: il Picerno vince e va avanti ai playoff di Serie C

StrettoWeb

Niente miracolo, niente sorprese. Il Crotone dice addio a una stagione, quella 2023-2024, cominciata male e finita peggio. Lo fa stasera, nel match del Primo Turno Playoff di Serie C in casa del Picerno. 2-0 il risultato, con gol di Esposito al 22′ e di D’Agostino in pieno finale, al 98′. Ai pitagorici serviva una vittoria per continuare ad andare avanti.

Decisamente negativa la stagione del club rossoblu, che l’anno scorso chiudeva il torneo dietro il Catanzaro dei record e quest’anno spendeva tanto per tornare in Serie B. La stagione, però, è un terremoto continuo: risultati altalenanti, esoneri poi rientrati, poi ufficiali, poi dimissioni. Un caos, con Zauli tornato in panchina dopo il breve interregno Baldini e una classifica deficitaria, che ha fatto sì che Loiacono e compagni disputassero i playoff da posizione sfavorevole. Questa sera un epilogo scontato.

Playoff Serie C, i risultati del 1° Turno

Atalanta Under 23-Treno 3-1

Audace Cerignola-Giugliano 1-1

Giana Erminio-Pro Vercelli 3-0

Gubbio-Rimini 0-1

Juventus Under 23-Arezzo 2-0

Legnago Salus-Lumezzane 1-0

Pescara-Pontedera 2-2

Taranto-Latina 0-0

Picerno-Crotone 2-0

