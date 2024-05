Anche Crotone va “Controvento”: la Lega Calabria incontra i militanti e presenta il libro di Salvini

StrettoWeb

Il sub commissario della Lega in Calabria, Cataldo Calabretta e la segretaria cittadina di Crotone, Antonella Mungari, hanno incontrato i militanti del Carroccio nella città pitagorica in vista delle imminenti elezioni europee. Un pomeriggio di confronto e dialogo, riannodando fili e temi che caratterizzano l’impegno della Lega a Bruxelles. “Europa dei popoli – ha detto Cataldo Calabretta – è una frase che in troppi agitano, ma solo la Lega ha il coraggio e la forza di portare avanti questo messaggio”.

“Le sfide che attendono il Sud e il nostro Paese vanno affrontate di petto, senza indugi. Dalla necessità di procedere con la modernizzazione delle nostre infrastrutture fino alla condizione dei nostri lavoratori. Chiedetelo a loro quale Europa vogliono? Sicuramente non quella dei burocrati o di chi legifera penalizzando le nostre specificità”. Nel corso dell’incontro con i militanti, Calabretta e la Mungari hanno discusso anche di “Controvento”, il libro scritto dal segretario della Lega e ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini.

“È un libro autobiografico, – ha sostenuto l’avvocato Calabretta –, racconta una militanza appassionata. Ma fornisce anche spunti e idee per l’Italia che verrà, quella in costruzione, quella che non ha paura e non si ferma dinnanzi agli scoraggiatori di professione, quella che vuole affrontare e vincere le battaglie del futuro. E per farlo occorre coraggio e capacità di andare, appunto, controvento come recita il titolo del libro di Matteo Salvini”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.