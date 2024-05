SS106, la Crotone-Catanzaro si farà: Saccomanno (Lega) ringrazia Salvini

StrettoWeb

“In qualità di Commissario della Lega in Calabria, non posso che esprimere il mio più profondo apprezzamento per l’instancabile impegno del Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel promuovere e sostenere lo sviluppo infrastrutturale della nostra amata regione”. Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario di Lega Calabria.

“La recente conclusione della conferenza dei servizi per la nuova SS106 Jonica tra Catanzaro e Crotone segna un traguardo significativo per il progresso della Calabria. Parliamo di un progetto rivoluzionario: 45 km di nuova autostrada a doppia carreggiata, finanziato con 3 miliardi di euro, che promette di trasformare il volto della mobilità regionale. Grazie a questa visione strategica, i lavori potranno avere inizio in tempi brevi, già entro gli otto mesi successivi”.

“Il collegamento, parte integrante del Contratto di Programma di Anas, permetterà ai crotonesi di raggiungere lo svincolo autostradale di Lamezia Terme in soli 50 minuti, aprendo la porta a nuove opportunità economiche e sociali. Il progetto esecutivo, che sarà pronto entro dicembre 2024, e l’avvio dei lavori previsto per il 2025, sono il risultato di un lavoro sinergico tra Anas e la Regione Calabria, che ha permesso di accelerare i tempi di realizzazione”.

“È con orgoglio che osservo come la SS106 Jonica diventi un simbolo di rinnovamento, non solo per il tratto che unisce Longobucco a Mirto-Crosia, ma anche per il nuovo asse di collegamento tra Crotone e Corigliano-Rossano. Questi sviluppi sono fondamentali per migliorare la qualità della vita dei cittadini e stimolare l’economia locale. Desidero quindi ringraziare il Ministro Salvini per il suo sostegno costante e per aver reso possibile questo importante passo avanti verso l’ammodernamento della rete stradale calabrese”.

“Il suo impegno è una testimonianza dell’attenzione che il governo centrale dedica alla nostra regione, riconoscendo il suo potenziale e investendo nel suo futuro. La nuova SS106 Jonica rappresenta una promessa di connettività, sicurezza e prosperità per la Calabria. È un impegno che noi della Lega abbiamo preso a cuore e che, grazie al supporto del Ministro Salvini, si sta concretizzando in una realtà tangibile e luminosa per tutti i calabresi”.

