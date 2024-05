Crotone-Benevento, fumogeni durante il match: Daspo per 3 tifosi

StrettoWeb

Il Questore di Crotone ha emesso tre provvedimenti di D.A.SPO a carico di due tifosi del Crotone ed uno del Benevento, i quali, durante l’incontro di calcio Crotone – Benevento, gara valevole per il campionato di “ Lega Pro-Girone C ”, disputata il 12 febbraio 2024 presso lo stadio “E. Scida” di Crotone, all’interno delle curve destinate alla tifoseria locale ed ospite, si sono resi protagonisti dell’accensione di fumogeni in una zona affollata di spettatori, mettendo a rischio l’incolumità degli stessi.

Per tale fatto, i tre tifosi sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone dalla locale DIGOS che, anche grazie alle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dello stadio, elaborate dalla Polizia Scientifica, ha ricostruito l’episodio ed individuato i responsabili, consentendo al personale dalla Divisione Polizia Anticrimine di effettuare la relativa istruttoria per la predisposizione della misura. La durata delle misure adottate in tutti e tre i casi, è stata determinata in un anno, senza ulteriori prescrizioni.

