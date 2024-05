Countdown per il “Magliocco Day”: la conferenza stampa a Bisignano

StrettoWeb

La Calabria si appresta ad ospitare la prima edizione di un evento di rilievo nel panorama enogastronomico e turistico regionale: il Magliocco Day, in programma per il 18 giugno. La conferenza stampa di presentazione, fissata per il 18 maggio alle ore 10:30 presso l’Azienda

Serracavallo a Bisignano, sarà l’occasione per mettere in luce le eccellenze della Calabria e promuovere lo sviluppo economico attraverso la valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, culinario e turistico del territorio.

L’evento, concepito e realizzato con cura da lavorareincalabria.it e dall’Accademia del Territorio sotto la guida del presidente Antonio Andreoli, mira a promuovere e rafforzare il legame sempre più significativo tra turismo ed enogastronomia, valorizzando le caratteristiche uniche dei territori calabresi.

Le particolarità del Magliocco

Il Magliocco, rinomato vitigno autoctono radicato nella zona di Cosenza, riveste un ruolo di primaria importanza nel contesto enologico della Calabria. Le sue caratteristiche uniche e il suo stretto legame con il territorio ne fanno un’icona dell’identità vitivinicola della regione, testimonianza tangibile della millenaria cultura vinicola che la caratterizza.

Durante la conferenza stampa, verranno presentati i temi chiave che saranno affrontati durante il Magliocco Day, tra cui il marketing enogastronomico, il management aziendale, l’enoturismo, le nuove tecnologie web applicate al settore e le ultime ricerche nel campo vitivinicolo.

Sarà inoltre illustrato il format innovativo dell’evento, che prevede sessioni di approfondimento tecnico, confronto con i produttori e esperti del settore e una sala espositiva dedicata ai vini Magliocco, con la partecipazione di oltre 30 produttori.

Si pone particolare attenzione al coinvolgimento delle istituzioni locali e delle organizzazioni formative, con l’intento di favorire lo sviluppo di percorsi formativi mirati e agevolare l’accesso delle nuove generazioni a opportunità professionali nel settore del vino, della gastronomia e del turismo.

In chiusura della giornata, apertura aperitivo business in piscina, durante il quale sarà possibile degustare i vini delle cantine partecipanti e assaporare alcuni prodotti di eccellenza rigorosamente calabresi. L’evento è principalmente rivolto agli operatori di settore, come sommelier, ristoratori, gestori di enoteche e organizzatori di eventi, ma è aperto a chiunque desideri immergersi e conoscere questo grande patrimonio, insieme a tutto ciò che lo circonda.

I partecipanti al panel

Il panel dei relatori, oltre a Antonio Andreoli, Fondatore di Lavorareincalabria.it e Presidente dell’Accademia del Territorio, comprende figure di spicco del settore, tra cui Demetrio Stancati, Presidente di Terre di Cosenza DOP; Gennaro Convertini, Presidente dell’Enoteca Regionale “Casa dei vini di Calabria”; Maurizio Rodighiero, Presidente dell’Accademia del Magliocco; e Pierfrancesco Multari, Formatore, Coach professionista e Sommelier. La moderatrice della giornata sarà la giornalista e cofounder di “Fa.Ma. Communication&Lobbying, Fabrizia Arcuri.

Il Magliocco Day è supportato da importanti Main Sponsor, tra cui Mediolanum, Mi’Ndujo, Molino Bruno S.p.A., Olio Presta dal 1948, URCHET stampa le tue etichette in autonomia nella tua azienda, Solving S.r.l. che affianca le imprese nell’organizzazione e nella gestione delle risorse umane offrendo servizi di: consulenza, ottenimento agevolazioni finanziarie e fiscali, formazione e piani di sviluppo delle competenze.

Inoltre, contribuiranno come Sponsor: Giancarlo Suriano ‘Suriano Peperoncino’ Campora San Giovanni (Cs), Francesco Sparano, ‘La Mandorla’ coltivazioni Bio Altomonte (Cs). E l’Associazione “Mediterranean Export Innovation Hub” (MEIH), impegnata a sviluppare strategie di internazionalizzazione efficaci e sostenibili.

Media Partner dell’evento: “Fa.Ma. Communication&Lobbying” e ‘Calabria Food Porn’.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.