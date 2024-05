Il Cosenza versione Hulk vola! Vince ad Ascoli, si salva ed è a -1 dai playoff!

StrettoWeb

Clamoroso. Cla-mo-ro-so. Dieci giorni fa il Cosenza rischiava seriamente la retrocessione diretta. Oggi, 1 maggio, si salva direttamente e può addirittura – ancora, a due giornate dal termine – agguantare i playoff. Questo pomeriggio la squadra di Viali ottiene la sua terza vittoria consecutiva, sbancando Ascoli con il solito Tutino.

In versione verde (terza maglia), come Hulk, va a segno a ridosso del primo tempo, con una magia a giro (palo-rete) del suo attaccante principe, sempre più decisivo in questa stagione. E non per niente, dal suo ritorno in campo dopo l’infortunio, la compagine rossoblu è tornata ad ingranare. Con questo successo va a +7 dalla zona salvezza e torna – incredibilmente – a strizzare l’occhio ai playoff, con il -1 dalla Sampdoria che però deve ancora giocare. A due giornate dal termine è tutto aperto.

Tabellino

MARCATORI: 42′ TUTINO

ASCOLI: Vasquez, Mantovani, Botteghin, Vaisanen (82′ Streng), Falzerano (82′ Celia), Di Tacchio, Masini, Caligara (75′ D’Uffizi), Zedadka, Duris (58′ Tarantino), Nestorovski (58′ Rodriguez). A disp.: Viviano, Bolletta, Giovane, Quaranta, Adjapong, Valzania, Tavcar. All.: Massimo Carrera.

COSENZA: Marson, Meroni, Camporese, Fontanarosa, Marras, Voca (67′ Zuccon), Calò, Antonucci (87′ Cimino), D’Orazio (67′ Frabotta), Forte (67′ Mazzocchi), Tutino (80′ Canotto). A disp.: Lai, Castelnuovo, Gyamfi, Crespi, Viviani, Praszelik, Florenzi. All.: William Viali.

ARBITRO: Marco Piccinini della Sezione di Forlì. Assistenti: Daisuke Emanuele Yoshikawa della sezione di Roma e Aniello Fabrizio Ricciardi della Sezione di Ancona. Quarto ufficiale: Gianluca Renzi della Sezione di Pesaro. VAR: Nasca della Sezione di Bari. AVAR: Daniele Chiffi della Sezione di Padova.

NOTE: Spettatori presenti: 8.073, tifosi squadra ospite: 186. Ammoniti: Vaisanen, Falzerano, Mantovani, Calò, Camporese, Di Tacchio, Zuccon, Fontanarosa, Tutino. Recupero: 2′ pt – 5′ st.

Risultati Serie B, 36ª giornata

Cremonese-Pisa 2-1

Ascoli-Cosenza 0-1

Como-Cittadella 2-1

Spezia-Palermo 1-0

Sudtirol-Ternana 4-3

Classifica Serie B

Parma 73 Como 71 Venezia 67 Cremonese 63 Catanzaro 58 Palermo 52 Brescia 47 Sampdoria 46 Sudtirol 46 Cosenza 45 Pisa 45 Cittadella 45 Modena 43 Reggiana 43 Spezia 40 Ascoli 37 Ternana 37 Bari 36 Feralpisalò 32 Lecco 26

