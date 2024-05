Cosenza ai piedi del suo bomber: tutto pronto per il sigillo della città a Tutino. E sul futuro…

StrettoWeb

A “sigillarlo”, intanto, ci pensa la città. Quella stessa città che spera che a farlo sia anche la società. E’ tutto pronto a Cosenza per la consegna del sigillo della città a Gennaro Tutino, bomber dei record di quest’anno. Domani, venerdì 24 maggio, alle ore 10.30, a Palazzo dei Bruzi, il Sindaco Franz Caruso consegnerà la benemerenza civica all’attaccante in grado di realizzare 20 gol in questa stagione. Reti bellissime e utili a far raggiungere il traguardo della salvezza.

Le motivazioni

Questo tipo di riconoscimento viene consegnato dal Comune a personalità di spicco, distintesi in campo civile, militare, sociale, sportivo, scientifico e culturale. In questo caso – come precisa in una nota lo stesso Sindaco, le motivazioni sono le seguenti: “Tutino si è distinto come esempio di eccellenza sportiva e di virtù civiche, per la sua dedizione al Calcio e per il suo spirito di squadra che ha ispirato molti giovani atleti e ha portato orgoglio a tutti i cosentini. La sua tenacia riflette la resilienza e la forza di carattere che Cosenza riconosce ai suoi cittadini più illustri, rendendolo degno di ricevere questo onore”.

“Il conferimento del Sigillo cittadino è un simbolo valoriale che mira a riconoscere pienamente la capacità di un percorso personale, come quello di Tutino, che distintosi già qualche anno fa nelle file della squadra rossoblù, vi ha fatto ritorno dopo una parentesi nella massima serie, divenendo presto il simbolo di un’intera tifoseria che lo ha apprezzato, insieme a tutta la città, per le imprese agonistiche che hanno consentito al Cosenza calcio di raggiungere, con due turni di anticipo, la meritata salvezza”, dice ancora il Sindaco.

“Come ho già avuto modo di rimarcare, Gennaro Tutino, con l’attaccamento alla maglia, ai colori rossoblù e alla stessa città di Cosenza, è entrato nel cuore di tutti, grazie anche ai 20 goal realizzati nel campionato che la compagine rossoblù ha appena concluso. Sono stati questi elementi e questi valori che ci hanno spinto a valutare la decisione di conferirgli il sigillo della città. Sarà una bella pagina per la nostra città che sarà sicuramente apprezzata da chi, oltre al calciatore, ammira anche le doti umane di Gennaro Tutino”.

Il futuro

E’ trascorsa ormai qualche settimana dall’obiettivo salvezza raggiunto matematicamente. Da lì, l’attenzione si è spostata proprio su Tutino. Il Presidente Guarascio farà queste regalo ai tifosi, tanto richiesto? Le condizioni sono sempre le solite. L’attaccante è di proprietà del Parma, promosso in Serie A. In caso di mancato riscatto, i ducali potranno decidere di tenerlo o cederlo. Altrimenti il Cosenza potrebbe bussare alla porta e trattare per il riscatto, tra i 2 e 2,5 milioni. Riscatto che significherebbe sigillo, un altro sigillo, ma su un contratto che sarebbe blindatissimo. A quel punto, o il Cosenza 2024-2025 ripartirà da lui, per nuovi e più importanti obiettivi, oppure Guarascio proverà ad ascoltare le eventuali offerte provenienti dall’Italia e non solo, sapendo di poter mettere a segno un’ottima plusvalenza, che gli permetterà di costruire un Cosenza comunque competitivo.

Tanto potrebbe anche dipendere dal futuro del DS Gemmi e di mister Viali, per cui le sirene non mancano. La città attende. Intanto domani darà il primo sigillo al suo bomber…

