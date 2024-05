Cosenza, il Presidente Succurro incontra la Squadra “Olio di Calabria IGP Pallanuoto Femminile”

StrettoWeb

Il Presidente della Provincia Rosaria Succurro ha ricevuto nel Salone degli Specchi una delegazione della Squadra “Olio di Calabria IGP Pallanuoto Femminile Cosenza”, che ha centrato la salvezza nella Serie A1 femminile di Pallanuoto. Rosario Succurro ha accolto le ragazze e i dirigenti della squadra con grande calore: “un risultato

che dà grande orgoglio non solo alla Società, ma anche alla Città di Cosenza e naturalmente alla Città di Cosenza”.

Così ha esordito il Presidente per la quale “lo Sport ha in sé non solo un grande significato agonistico, ma valoriale in senso stretto”. La Squadra di Francesco Manna è arrivata in Provincia con una delegazione di cinque giocatrici di Pallavolo Serie A femminile, accompagnate, oltre che dal Presidente – dai Dirigenti Armando Filomia e Andrea Borsani, dal Dirigente accompagnatore Luisa Pirillo e dall’Allenatore Francesco Fasanella.

“Intanto grazie a voi ragazze – ha aggiunto il Presidente Succurro – perché per noi siete un vanto e soprattutto perché fate sport e lo sport, all’interno di un contesto più ampio, genera promozione del territorio e veicola anche un turismo legato al mondo dello sport e come Ente Provincia già da tempo operiamo in quest’ambito offrendo il nostro sostegno istituzionale”.

Il Presidente Manna ha parlato di un percorso di crescita della squadra, “e siamo sicuri che nel prossimo futuro, anche accompagnati dalle istituzioni, riusciremo a realizzare qualcosa di importante”. Alla fine dell’incontro il Presidente Succurro ha donato alle atlete e agli accompagnatori il libro

di Francesco Kostner, “A tu per tu con la Scienza”: “un modo per incuriosirsi, distrarsi nei momenti di relax e conoscere altri personaggi al di fuori dell’ambito sportivo”.

