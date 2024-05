A Cosenza presentata la 16esima edizione del Trofeo dei Tre Mari

StrettoWeb

Si è svolta questa mattina, nella Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia, la Conferenza Stampa di presentazione della 16^ edizione del Trofeo dei Tre Mari, la più importante manifestazione di pallavolo del Sud Italia che vede la partecipazione di sei regioni – Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia – che, con le loro rappresentative regionali maschili e femminili si affronteranno a Camigliatello e San Giovanni in Fiore (sede delle finali), dal 21 al 23 giugno prossimi.

Presenti all’incontro il Presidente della Provincia e Sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro; il Sindaco di Spezzano della Sila, Salvatore Monaco; il Presidente del Comitato regionale FIPAV Calabria (Federazione Italiana Pallavolo), Carmelo Sestito e i suoi omologhi della Campania, Guido Pasciari; della Puglia, Paolo Indiveri; della Sicilia, Antonio Locandro; e della Basilicata, Enzo Santomassimo. Hanno altresì partecipato consiglieri del Comitato regionale FIPAV Calabria, i Presidenti dei Comitati provinciali e il Presidente CIP Calabria (Comitato Italiano Paralimpico).

Il Presidente Succurro ha parlato di “una conferenza stampa allargata, che abbiamo l’onore di ospitare in questo splendido salone del Palazzo della Provincia perché ho inteso patrocinare questa importante iniziativa. C’è un dialogo e un confronto ormai da tempo fra l’Ente Provincia e la FIPAV, consapevole del fatto che, accanto al lato sportivo e agonistico, c’è la grande opportunità che si dà ai territori in termini di promozione e di arricchimento. Abbiamo una Calabria splendida e un Sud meraviglioso ed è per questo che sin dal mio insediamento ho inteso dare un valore alla promozione del territorio“.

Rosaria Succurro ha altresì parlato del turismo come volano di crescita del territorio, sottolineando che “anche attraverso il turismo sportivo possono giungere tanti atleti, addetti ai lavori, accompagnatori, semplici appassionati che possono visitare i nostri luoghi e poi ritornare, generando quell’economia fondamentale indispensabile per la crescita”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il Sindaco di Spezzano della Sila Salvatore Monaco, che non ha mancato di sottolineare la presenza su Spezzano della Sila e Camigliatello di bellissime strutture pronte ad ospitare tanti turisti e “queste per le nostre località della Sila, ad alta vocazione turistica, sono attività veramente importanti e meritano supporto e sostegno da parte delle Amministrazioni locali”.

Il Presidente regionale FIPAV Calabria, Carmelo Sestito, ha dato atto dell’apertura di “una stagione importante per il Comitato calabrese, in cui la Sila resta punto centrale di una manifestazione interregionale di ampio respiro che influisce positivamente sulla ricettività alberghiera e su tutto il settore turistico”. Infine il Presidente regionale FIPAV Campania Guido Pasciari ha portato il saluto suo personale e degli altri Presidenti presenti in Sala, sottolineando che “abbiamo voluto fortemente riprendere questa tradizione del Trofeo dei Tre Mari, fondamentale a livello giovanile”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.