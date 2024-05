Cosenza nuova capitale dell’opera lirica con il “Rendano Arena Opera Festival”

StrettoWeb

Cosenza punta a diventare capitale dell’opera lirica e si prepara ad accogliere la prima edizione di “Rendano Arena Opera Festival”. Dal 12 al 18 luglio la città dei Bruzi ospiterà un ricco cartellone di eventi che animeranno gli spazi del “Rendano Arena”, in piazza XV Marzo, grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale di Cosenza.

La rassegna esclusiva di questa estate è ideata da L’Altro Teatro, di Gianluigi Fabiano e Giuseppe Citrigno, e si avvale della collaborazione del direttore artistico Luigi Travaglio, già consulente artistico e coordinatore di importanti stagioni liriche in Italia. Rientra tra gli eventi di promozione culturale della Regione Calabria.

“Dopo il debutto e il successo dello scorso anno con l’opera più eseguita al mondo, la Traviata di Giuseppe Verdi, la grande lirica risuonerà nella piazza del Rendano. Quest’anno – affermano Gianluigi Fabiano e Giuseppe Citrigno – abbiamo pensato di omaggiare un altro grande artista, di cui ricorrono i cento anni dalla morte. Il pubblico avrà modo di apprezzare una nuova opera lirica cantata sotto le stelle. Sarà una settimana ricca di eventi e coinvolgerà l’intera città in un tour tra opera, arte e gusto”.

In attesa di conoscere tutti gli eventi che si svolgeranno dal 12 al 18 luglio, il “Rendano Arena Opera Festival” si avvarrà della partecipazione dell’Orchestra Sinfonica Brutia, una realtà ormai consolidata, divenuta fiore all’occhiello della Calabria, ad oggi ha firmato ben 25 produzioni e realizzato oltre 70 concerti in tutte le province calabresi e fuori regione. Ci sarà spazio anche per concerti, masterclass, eventi di gala, iniziative itineranti che permetteranno di avvicinare i grandi artisti ai giovani talenti.

