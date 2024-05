Cosenza, nascondeva pistola clandestina e munizioni: scatta l’arresto

StrettoWeb

Proseguono le attività di controllo, da parte delle forze dell’ordine, al fine di monitorare il territorio di Cosenza: durante una delle suddette attività, i Carabinieri di Cosenza hanno arrestato un uomo di 49 anni per detenzione illecita di armi. Perquisita la sua abitazione a Mendicino, dopo essere stato sottoposto a posto di blocco, hanno rinvenuto una pistola revolver calibro 32 con matricola abrasa. L’oggetto è stato rinvenuto in buono stato e con il caricatore funzionante e contenente sei cartucce. L’arma è stata dunque sequestrata e per il 49enne sono scattate le manette.

