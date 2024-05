A Cosenza nasce il primo bar-fume che unisce il gusto all’olfatto | FOTO

StrettoWeb

Si chiama bar-fume, gioca sulle parole bar e parfum e si propone come progetto emozionale, esperenziale ed innovativo: i profumi da bere. Ecco la nuova frontiera della mixology che abbraccia e coinvolge più sensi, oltre all’olfatto quello del gusto e replica nel bicchiere da cocktail essenze e fragranze che solitamente si usano per profumare il corpo. È l’esperimento, più che riuscito, presentato nei giorni scorsi a Cosenza.

A promuovere l’iniziativa ospitata dal Blackshedbar, nella città bruzia, è stata la profumeria Alabaster – beauty, lab and parfumes guidata dalle sorelle Rossana, Eleonora e Alessia Raimondo. Con percorsi di studio diversi, giurisprudenza la prima, chimica farmaceutica la seconda ed economia la terza, le sorelle Raimondo hanno avviato questa start-up innovativa nel 2018 facendo tesoro degli insegnamenti preziosi sulla cura del corpo della nonna araba.

Esclusivisti in Italia del luxury brand Imperial Parfums Dubai, Alabaster produce essenze per il corpo di qualità tanto da essere stato selezionato nell’ambito delle diverse iniziative regionali finalizzate a promuovere la Calabria Straordinaria, per esporre all’evento Maison&Objet ospitato a gennaio al MÔM di Parigi. Il format esperenziale ha preso forma attraverso il contributo dell’esperto mixologist Francesco Vocaturo che ha ricreato tra shaker, mixing glass, dosatori e pestelli dei veri e propri profumi da bere.

In particolare sono state replicate alcune fragranze unisex di Imperial Parfums Dubai come il BLUE DIAMOND (fragranza con note di testa al mandarino, bergamotto, fiore d’arancio e fiore di mandarino; note di cuore gelsomino egiziano, rosa turca, patchouli e legno di agar; e note di base alla vaniglia, sandalo, ambra, muschio e legno secco), ADAM (con note di testa rosa turca, bergamotto e arancia; note di cuore gelsomino egiziano, vaniglia del Madagascar e note legnose; e note di base all’ambra e muschio) e ILYAN (le note di testa sono caramello e pompelmo; le note di cuore sono rosa bulgara e gelsomino; le note di base sono ambra, sandalo, muschio bianco, legno di Agar e vaniglia).

