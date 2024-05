Cosenza, chiede tangente in un cantiere: scatta l’arresto per un pregiudicato

StrettoWeb

I Carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno tratto in arresto un 64enne del posto per tentata estorsione. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato beccato in un cantiere di Cosenza Centro dove avrebbe provato a chiedere una tangente a scopo estorsivo ai presenti. Il 64enne, colto in flagrante durante un servizio di controllo, è stato quindi fermato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Quest’ultima, nella persone del Gip del Tribunale di Cosenza, ha convalidato gli arresti e ha sottoposto il pregiudicato alla misura cautelare dei domiciliari.

