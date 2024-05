Cosenza Calcio, pronto il ritiro “in casa”: in Provincia spunta l’opzione Sila

StrettoWeb

Il Cosenza Calcio, dopo l’ultimo avvincente evento che ha visto Gennaro Tutino insignito del sigillo della città, si prepara per il ritiro estivo. Della questione ne ha discusso il Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, al Palazzo di Governo. “Nella sede della Provincia di Cosenza, ho incontrato parte della dirigenza del Cosenza Calcio per discutere, insieme ai dirigenti provinciali di competenza, delle condizioni per il ritiro in Sila della nostra squadra del cuore“ – commenta il Presidente.

“C’è una volontà politica dell’ente Provincia di Cosenza da me guidato, e c’è una volontà sportiva del presidente Guarascio. Stiamo mettendo insieme le reciproche esigenze e speriamo di riuscire in questo grande obiettivo. Questo garantirebbe alla squadra di allenarsi in Sila e ai tanti tifosi di poter stare vicino ai loro beniamini. Sono convinta che il nostro altopiano porta carica, grinta, determinazione e perfino fortuna per arrivare alla tanto ambita serie A. Forza lupi sempre”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.