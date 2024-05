Cosenza, il Baby Consiglio della Scuola di Cleto in Provincia

StrettoWeb

Il Presidente della Provincia Rosaria Succurro ha incontrato il baby Sindaco della Scuola Primaria di Cleto e l’intero baby Consiglio comunale, composto dalla maggioranza consiliare con la sua Giunta e i Suoi Assessori e la minoranza a fungere da opposizione. I ragazzi della pluriclasse di IV e V elementare sono stati accompagnati in Provincia dal Sindaco di Cleto Armando Bossio e dalle Maestre Maria Li Vigni e Rosa Caruso.

Si è trattato di un incontro emozionante per i bambini e gli adulti, con il Presidente che pur fra i mille impegni ha voluto dedicare a questi piccoli grandi amministratori tutta la propria attenzione e affettuosità, rispondendo con grande serietà a tutte le domande che le sono state poste rispetto al funzionamento delle istituzioni locali, soprattutto delle Province.

Un vero e proprio fuoco di fila di domande – si potrebbe dire una “interrogazione” vera e propria – a cui Rosaria Succurro si è sottoposta con simpatia e benevolenza. L’iniziativa è arrivata a conclusione di un percorso di conoscenza dei diversi livelli istituzionali in ambito locale, avviato dalle docenti della Scuola.

“Una iniziativa importante per sensibilizzare i nostri ragazzi alla conoscenza e al rispetto delle istituzioni, facendone comprendere l’importanza per la vita delle comunità”, ha dichiarato a margine dell’incontro il Presidente Succurro che ha infine fatto dono ai bambini di libri da leggere per l’estate.

