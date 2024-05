Cosenza, l’amaro addio di Canotto: “potrei scrivere tanto, ma ormai…”. La moglie: “scuse da chi si è comportato male”

StrettoWeb

Gigi Canotto saluta il Cosenza. Lo fa attraverso un post sui social, dal sapore amaro. “La stagione è finita e purtroppo non è andata come speravo per me ma soprattutto per la squadra che meritava molto di più…”, si legge. “Potrei scrivere tanto sul perché…. ma ormai non ha più importanza. A prescindere da tutto voglio solo dire grazie, grazie davvero per tutto. Ciao Cosenza”.

L’ex ala della Reggina non lascia intendere molto. Pare però evidente come non sia stato contento della stagione, anche per alcuni comportanti ricevuti. E questo lo si evince dal commento della moglie, allo stesso post. “Amore, non devi dare spiegazioni anzi dovresti ricevere scuse da chi non sa e ha parlato solo per dare aria alla bocca e da chi si è comportato male nei tuoi e nei nostri riguardi. Ricordati chi sei e per non fartelo dimenticare te lo ricordo io: GIGI CANOTTO! Noi sempre con te”, ha scritto.

