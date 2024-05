Cosenza accoglie il Ministro Valditara: la visita nelle scuole | GALLERY

StrettoWeb

Il Ministro del Merito e dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, è arrivato questa mattina in Calabria. Atterrato all’aeroporto di Lamezia Terme intorno alle 10:30, Ha raggiunto Cosenza in auto per poter visitare le scuole della città. In particolare, Valditara ha scelto il Liceo “Bernardino Telesio” per visitare la Biblioteca Stefano Rodotà, la più grande d’Italia per il patrimonio di volumi conservato.

Ad accoglierlo, i docenti, il personale scolastico e gli studenti muniti di bandierine tricolori i quali, al suo arrivo, hanno intonato l’inno d’Italia. Grande rilevanza, poi, allo studio delle lingue classiche con l’intervento del docente Flavio Nimbo che ha spiegato “l’attualità” del latino e del greco. Presente anche il Prefetto Vittoria Ciaramella che lo ha accompagnato durante la visita istituzionale insieme al dirigente Domenico De Luca. Il Ministro ha lasciato quindi il Liceo per poter poi raggiungere l’Istituto Alberghiero. Nel pomeriggio, invece, si recherà al Galluppi di Tropea.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.