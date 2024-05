Corigliano-Rossano, successo per la delegazione greca in città

StrettoWeb

Nell’ambito del programma europeo URBACT, bando “City-To-City”, dall’8 al 10 maggio, una delegazione di funzionari della Città di Pireo (Grecia), composta dal Direttore del Dipartimento ICT, Michail Bourmpos, e dal Dirigente del Dipartimento Investimenti Territoriali Integrati, Eleni Anezyri, ha fatto visita alla Città di Corigliano-Rossano, ricambiando la visita della delegazione comunale della nostra Città avvenuta lo scorso mese di aprile. Sviluppo del porto, turismo, scambio di buone pratiche, finanziamenti, progetti di rigenerazione urbana, cultura e sicurezza: questi i contenuti degli incontri che si sono svolti nella tre giorni.

Nel corso della prima giornata, nelle sale del Centro di Eccellenza, sono stati presentati in anteprima, alla presenza dei dirigenti comunali del Dipartimento Programmazione e del Settore Lavori Pubblici, rispettivamente Giovanni Soda e Francesco Castiglione, tutti gli strumenti di monitoraggio dei vari progetti avviati in quest’ultimo quinquennio dell’amministrazione Stasi grazie all’utilizzo di fondi derivanti da: PNRR, PNRR/PINQuA, Agenda Urbana-FSC 2014/2020, PN Metro Plus, PAC 2007/2013 e 2014/2020, FESR, FSE, POR 2014/2020. Presentati, inoltre, anche gli esiti del Laboratorio Urbano per la Città di Corigliano-Rossano dell’Università di Trento, diretto da Giuseppe Scaglione.

La seconda giornata è stata dedicata alla visita di alcuni dei luoghi di Corigliano in cui si sono concentrati investimenti di rigenerazione urbana, come il Quadrato Compagna, il borgo marinaro di Schiavonea, la Biblioteca “Francesco Pometti”, Teatro comunale “Vincenzo Valente”, mercato ittico. Interessante la visita alla sede periferica di Corigliano-Rossano dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, grazie alla disponibilità del dirigente Alessandro Guerri.

La delegazione greca, accolta da Lucio D’Amore accompagnata dal dirigente Giovanni Soda e dai funzionari del Dipartimento Programmazione, ha potuto conoscere da vicino i progetti futuri di sviluppo e rigenerazione del porto. Interessante, poi, la partecipazione tra il pubblico alla prima asta elettronica del pesce presso il mercato ittico. A conclusione, sempre presso la sede del mercato ittico di Schiavonea, il focus “Blue Economy Innovation LAB”, che ha visto l’approfondimento sullo scambio di buone pratiche, suggerimenti e progettualità future.

Nella terza ed ultima giornata gli ospiti greci hanno visitato alcuni tra i maggiori marcatori culturali ed identitari di Rossano, tra cui il Museo del Codex, il Museo della Fabbrica Amarelli, la Cattedrale ed un giro panoramico per il centro storico bizantino. La delegazione della Città di Pireo ha rimarcato che lo sviluppo avuto nella loro città negli ultimi anni è frutto di una progettualità condivisa tra amministrazione pubblica, operatori economici privati e stakeholder.

