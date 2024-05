Corigliano-Rossano, Straface apre la campagna elettorale con Occhiuto

StrettoWeb

Bagno di folla – e di pioggia – questa sera in Piazza Bernardino Telesio, nell’area urbana di Rossano, per l’apertura di campagna elettorale di Pasqualina Straface. Una sfida a due, contro il sindaco uscente Flavio Stasi – che ha inaugurato invece la campagna elettorale a Piazza Salotto a Corigliano -, che vede il consigliere regionale “agguerrito” nella conquista del Comune.

Un inizio di campagna che si preannuncia “scoppiettante”, anche per la presenza del governatore calabrese, Roberto Occhiuto che, già più di un’occasione, ha dimostrato apertamente sostegno alla corsa alle comunali dell’alleata di Forza Italia. Presentata quindi la lista “Pasqualina Straface – il sindaco per Corigliano-Rossano” che conta sul sostegno di ben 8 movimenti legati anche a Fratelli d’Italia, Lega e “la ballerina” Azione.

L’arringa di Straface

La candidata a Sindaco Pasqualina Straface ha aperto il comizio, ovviamente ringraziando il governatore per la sua presenza. Il consigliere regionale ha auspicato per una campagna elettorale dai toni pacati e all’insegna della correttezza, che guarda alla gente e va verso il cambiamento.

Non sono chiaramente mancati, però, gli attacchi al sindaco uscente Stasi: “Corigliano-Rossano è fatta di tante piccole frazioni che aspettando ancora di avere i servizi di prima necessità. Invece il sindaco si occupa solo di qualche lavoro di bitumazione e di mettere le lampadine. Serve un sindaco che sia in grado di guidare la città e che la rilanci sul piano dello sviluppo e della crescita futura”.

L’intervento del presidente Occhiuto

La pioggia non ha fermato l’entusiasmo di Occhiuto – e dei presenti – che ha comunicato di aver lui stesso spronato la Straface alla corsa per le comunali: “è stata una mia scelta – dice Occhiuto. Ho chiesto io a Pasqualina di candidarsi a sindaco e sento tutto il peso di questa responsabilità che mi sono preso”. Andando anche contro la sua personale volontà di averla ancora in consiglio regionale: “una scelta generosa perché lascerà il suo posto per fare il bene delle città come primo cittadino”.

Occhiuto ne approfitta anche per ricordare quanto fatto, dalla Regione, per la città di Corigliano-Rossano, attaccando il Partito Democratico diretto competitor: “solo noi abbiamo avviato davvero i lavori del nuovo ospedale dopo venti anni dal suo annuncio; sempre noi abbiamo avviato i lavori di elettrificazione della jonica”.

“Solo noi – prosegue – siamo stati capaci di intercettare 3,5 miliardi di euro per l’ammodernamento della Statale 106, quando quello del Pd ne hanno intercettato soltanto uno. Sto guardando a questa parte del paese con un occhio di riguardo perché è uno dei luoghi focali della nostra Calabria e su di esso vogliamo puntare”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.